Иран сообщил об ударах по полицейскому участку в Израиле

Иранская армия нанесла удары беспилотниками по полицейским участкам и центрам безопасности Израиля.

Как передает Day.Az, об этом говорится в сообщении иранской армии.

Согласно информации, в ходе атаки иранской армии были обстреляны полицейский участок Lahav 433 и центр спутниковой связи Gilat Defence.

Напомним, что 26 февраля в Женеве состоялся третий раунд переговоров между США и Ираном по иранской ядерной программе, однако договоренность достигнута не была.

Напомним, что 28 февраля Израиль нанес превентивный удар по Ирану (Тегерану), чтобы устранить угрозы для государства. Также стало известно, что атака на Иран является совместной операцией Израиля и США. Спустя некоторое время Иран начал ответные удары по Израилю и военным базам США.

В результате ударов Израиля и Ирана был убит Верховный лидер Ирана Али Хаменеи, а также другие высокопоставленные чиновники. 9 марта сын Али Хаменеи Моджтаба был избран новым лидером исламской республики.

Удары между сторонами продолжаются по сей день. Иран продолжает бить по целям в Израиле, а также по военным базам США на Ближнем Востоке, тогда как Израиль и США продолжают поражать цели на территории Ирана.