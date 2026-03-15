https://news.day.az/world/1822282.html Йемен пригрозил закрыть стратегически важный пролив Когда Йемен примет решение вмешаться в войну на Ближнем Востоке на стороне Ирана, страна может закрыть Баб-эль-Мандебский пролив для США и Израиля. Об этом заявил высокопоставленный йеменский военачальник Абед аль-Тавр, передает иранский телеканал Press TV, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.
Йемен пригрозил закрыть стратегически важный пролив
Когда Йемен примет решение вмешаться в войну на Ближнем Востоке на стороне Ирана, страна может закрыть Баб-эль-Мандебский пролив для США и Израиля. Об этом заявил высокопоставленный йеменский военачальник Абед аль-Тавр, передает иранский телеканал Press TV, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.
Баб-эль-Мандебский пролив - это стратегически важный морской путь, который находится между юго-западной оконечностью Аравийского полуострова (Йемен) и северо-восточной частью Африки (Джибути и Эритрея).
