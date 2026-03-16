Про пограничную позицию и армянскую оппозицию

Автор: Лейла Таривердиева

Через пару месяцев после вашингтонской встречи спецпосланник Президента США Стив Уиткофф рассказал о том, что во время переговоров в Овальном кабинете 8 августа глава Белого дома Дональд Трамп спросил у Президента Ильхама Алиева: "Почему вы остановились? У вас была победа, у вас большая армия". На что тот ответил: "Я хотел вернуть то, что у нас забрали. Больше мне не нужно".

В Армении должны записать эти слова азербайджанского лидера на свои телефоны, постоянно держать перед собой и заучить наизусть. Прекратить провокации и инсинуации, заняться, наконец, обустройством своей страны, получившей шанс на развитие, и не пытаться создавать ситуацию, при которой Баку может передумать.

Ничего из того, что происходит в мире и в регионе, не способно привести в чувство армянскую оппозицию. Мировая стабильность трещит по швам, а они "опять про море". И особенно контрастно выглядит их возня на фоне разумных заявлений высшего руководства Армении, призывающего граждан страны "встать на защиту установленного мира и сделать его необратимым".

Экс-омбудсману Армении Арману Татояну больше нечем заняться, кроме как подсчитывать квадратные метры и сантиметры, якобы занятые азербайджанской стороной. Который год, со времени успешной делимитации на участке госграницы в Газахском направлении, он безостановочно говорит о якобы угрозах, нагнетая обстановку, пишет жалобы даже в Вашингтон.

Несколько дней назад Татоян, руководящий так называемой инициативой "Крылья единства", созвал срочную пресс-конференцию в связи с обнаружением (?) посредством спутника в Гегаркунике на границе с Кяльбаджарским районом Азербайджана новой азербайджанской позиции. Татоян попытался доказать, что Азербайджан продвинулся на территорию Армении и новые позиции расположены там. Министр обороны Сурен Папикян опроверг этот фейк. Но Татояна, когда он уже разогнался, не остановить. Он является частью тех кругов, которые, как высказался на днях Никол Пашинян, "особо не рады миру".

Организация с поэтичным названием "Крылья единства" передала в Минобороны результаты своих "исследований", включая спутниковые снимки и прочие материалы. Утверждается, что в июле 2025 года позиции Азербайджана еще отсутствовали, а после встречи в Вашингтоне началось строительство фортификационных сооружений, в результате чего Зодское золоторудное месторождение, пара сел и межгосударственная дорога оказались под контролем азербайджанской стороны. "У нас есть спутниковые снимки", - как дети безостановочно повторяют члены инициативы. Специалисты работали, утверждают они, топая ножками. Пусть теперь оборонное ведомство отвечает, почему вводит общественность в заблуждение, когда тут спутник и Татоян все доказали...

Армянские реваншисты - странные ребята. Бегают с картинками из Гугла и рассчитывают этим кому-то что-то доказать. Истерика, что симптоматично, началась в сентябре прошлого года. Оппозиция должна была что-то противопоставить вашингтонской встрече и доказать, что Пашинян подписал в Штатах "продажу территорий". Минобороны РА уже высказалось по этому поводу. Оборонное ведомство четко заявило, что никакого продвижения азербайджанских позиций на территорию Армении нет. Ну нет, нет - что не ясно?

То, что Азербайджан на своих суверенных границах укрепляет имеющиеся фортификационные сооружения и строит новые, - это его личное дело. Это полностью законные действия. Но Татояна волнуют даже не квадратные метры, а то, что с новых позиций азербайджанская сторона сможет "контролировать" значительные территории Армении - стратегические дороги, сколько-то там сел и, самое главное, армянский участок Зодского золоторудного месторождения. Под "контролем" контора Татояна имеет в виду то, что все эти территории и объекты находятся для азербайджанских пограничников в зоне видимости. И что с того? Это горы - расположенные на высотах позиции в любом случае дают определенный визуальный обзор, в том числе, кстати, и армянским пограничникам. Но азербайджанская сторона почему-то не устраивает из-за этого истерик. Хотя мы как раз имеем для этого все основания, учитывая наличие в Армении реваншистов и прочих враждебно настроенных кругов, представляющих реальную угрозу стабильности на границах.

Оппозиция, грозно шевеля бровями, ждет от Минобороны ответа. "Обратный отсчет пошел", - сурово заявляют "крылышки единства".

Оппозиция уже не в первый раз включает "таймер", требуя ответов от оборонного ведомства, с тех пор, как в мае 2024 года состоялась демаркация на одном из участков госграницы. Реваншисты все еще не могут смириться с тем, что четыре села были возвращены Азербайджану.

Напомним, что два года назад была делимитирована граница между населенными пунктами Баганис (РА) - Баганыс Айрым (АР), Воскепар (РА) - Ашагы Аскипара (АР), Киранц (РА) - Хейрымлы (АР) и Беркабер (РА) - Гызылгаджилы (АР). Делимитация и демаркация осуществлена в соответствии с юридически обоснованной межреспубликанской границей, существовавшей в рамках Советского Союза на момент его распада. Это событие уже стало историческим фактом, и любые попытки его пересмотра могут обойтись армянской стороне очень недешево.

На участке Зодского рудника делимитация еще не проводилась. В декабре прошлого года представители Армении и Азербайджана провели совместный осмотр приграничного участка рудника. Азербайджанская сторона хотела убедиться, что соседи не ведут никаких работ на месторождении. Работы действительно не ведутся. Но информация нужна Азербайджану не для экспансионистских планов, а для обеспечения своих прав и интересов на данном месторождении. То, что позиции Азербайджанской армии позволяют обозревать армянский участок Зода, составляющий, кстати, только одну треть от площади месторождения, ничем не грозит армянской стороне. После того, как будет демаркирована граница, Армения сможет спокойно продолжать разрабатывать рудник. Под прицелом будут находиться только те, кто сами целятся в Азербайджан. Пока Ереван проводит разумную политику, Армении ничего не грозит.

Что касается межгосударственных дорог, то отодвигать границу ради них Азербайджан не станет. Армении, убаюканной "успехами" первой войны, нужно было думать, прежде чем прокладывать стратегические магистрали вблизи зоны оккупации, да еще по территории оккупированных азербайджанских сел.

Ранее экс-омбудсмен Армении Татоян называл состоявшуюся делимитацию "неприемлемой и недопустимой ни по каким международным стандартам". Интересно, какие еще стандарты существуют для этого процесса помимо возвращения границ в свое законное русло? Установка границ там, где их никогда не было, это одно. Восстановление же ранее существовавших границ - это совсем другая ситуация. Тут хотелки, интересы и пожелания никакой роли не играют. Времена, когда при определении границ в обязательном порядке учитывались пожелания армян, давно прошли. Теперь, когда половина из восьми остававшихся под оккупацией сел возвращена, возвращение оставшихся четырех - лишь вопрос времени. Татояну и Ко следует запастить валерьянкой, потому что еще немало территорий Армении окажутся в зоне визуального обзора со стороны Вооруженных сил Азербайджана.

Истерику "крылышек" Татояна и прочих реваншистов можно понять. Много лет армяне распоряжались административной границей АзССР по своему усмотрению. Восемь сел Азербайджана превратились в эксклавы именно по этой причине, хотя армянская сторона и пытается это отрицать. После Второй карабахской войны в Армении начали доставать из нафталина какие-то "доказательства". Некоторые просто вопиют своей беззаконностью. Поначалу команда Пашиняна тоже пыталась оперировать ими, но со временем поняла, что это только усугубляет положение Армении.

Особенно любопытные факты всплыли в армянских СМИ в связи со все тем же Зодским золоторудным месторождением. Армяне положили на него глаз давно, но до начала конфликта только облизывались, не зная, как подступиться. 75 процентов месторождения находилось на территории Азербайджанской ССР, и прибрать его к рукам целиком без поддержки Москвы было невозможно. После освобождения Кяльбаджара в ноябре 2020 года эколог и журналист Галуст Нанян заявил телеканалу "Говорит Ереван" следующее: "В 1989 году решением Совета министров Армянской ССР была проведена демаркация восточной границы под руководством первого секретаря ЦК компартии Владимира Мовсисяна. Ранее территория всего рудника была арендована усилиями главы компартии Армении Карена Демирчяна, и на основе новой демаркации рудник полностью перешел Армянской ССР... Имеются все документы, в том числе и решение Совета министров, подтверждающие юридическое право Еревана в отношении месторождения золота у села Сотк (Зод)".

Факт поразительный. Только представьте - руководство Армении под крылышком Горбачева спокойно отодвинуло границу соседней республики и "отжало" крупнейшее золоторудное месторождение на Кавказе у Азербайджана. В преддверии уже запланированной военной оккупации армяне застолбили эту золотую жилу за собой. Возможно, только они сами считали Зод своей собственностью, но разве такие мелочи когда-нибудь останавливали наших соседей?

Неудивительно, что Арман Татоян так сильно озабочен и утверждает, что позиции ВС Азербайджана в районе месторождения находятся на "армянской территории". Нет сомнений, что этот профнепригодный правовед тоже считает, что самоуправство руководства Армении имело под собой правовую основу, а решение Совмина АрмССР имело какое-то значение для конфигурации административных границ между двумя союзными республиками. На самом деле, решение армянского Совмина было ничтожным и с точки зрения международного права, и в рамках советского и самого армянского законодательства.

Татоян рвет на себе тельняшку, крича о стрелковых позициях, дорогах для подвоза вооружения и прочих коммуникациях на позициях Азербайджанской армии. А что, он ожидал увидеть там воздушные шарики и флажки с сердечками?

Не о том он думает, не о том. Еще раз возвращаясь к ответу азербайджанского лидера на вопрос Трампа, заметим, что по законам войны, по праву победителя и в отместку за сотворенное соседями зло рубежи Армении сегодня могли проходить западнее от Севана. Татоян и прочие должны благодарить Баку за то, что этого не случилось.