Делимитация как средство воспитания Армении

Автор: Лейла Таривердиева

Как пишут армянские паблики, в Армении украли пограничные столбы. Аж целых сто штук. Столбы хранились у спецподразделения СНБ Армении, которое обеспечивает мероприятия по демаркации. Минувшей ночью злоумышленники прокрались к складу возле села Киранц и все вынесли.

Правда это или нет, знает только автор новости. Но такое вполне в духе наших соседей, у которых спецподразделения не отличаются умением, а массы дальновидностью...

Парламент Армении в понедельник в очередной раз отклонил предложение оппозиционных фракций о взятии за основу делимитации и демаркации границы, линию соприкосновения, образовавшуюся в результате оккупации территорий Азербайджана. Ранее оппозиция уже поднимала этот вопрос на закрытом заседании парламента, требуя опираться на ситуацию, имевшуюся на момент вступления двух стран в СНГ в сентябре 1993 года. Линию соприкосновения реваншисты считают законной "границей", более законной, чем административная граница двух республик советских времен.

И в первый, и во второй раз правящая партия отказалась обсуждать эту безумную идею, считая ее возвращением к логике военных действий.

Реваншисты, бросая обществу мозговую косточку в виде "границ" 1993 года, понимают всю токсичность подобной идеи, однако будущее Армении их мало волнует, как не волновало никогда. Оппозиция настаивает на некоем всенародном референдуме, утверждая, что это народ должен решать, освобождать оккупированные азербайджанские села или нет. Находятся и "доказательства" принадлежности сел армянам. Как пишут со ссылкой на инсайдеров армянские СМИ, по крайней мере, два из четырех сел не считаются азербайджанскими. Почему? А вот почему: "Речь идет о документе, подписанном в 1988 году от Армении секретарем ЦК Владимиром Мовсисяном. Это соглашение о границах между Армянской и Азербайджанской ССР, подписанное на основе заключений различных ведомств и заверенное Москвой. В документе четко зафиксирована демаркация, в одном пункте которого говорится, что совхозам Баганиса и Воскепара возвращаются эквивалентные площади в обмен на земли, выделенные для строительства домов в селе Аскипара".

Этот невесть откуда взявшийся документ обсуждался и на памятном закрытом заседании парламента 11 апреля. Вице-премьер Григорян тогда заверил оппозицию, что документы изучаются и проблема лишь в том, что с азербайджанской стороны нет согласия... Разумеется - нет. Было бы странно, если бы азербайджанская сторона стала обсуждать с Ереваном подобные инсинуации. Фейковый "документооборот" для Армении явление нормальное, но это не значит, что каждую сочиненную в соседней стране бумажку в Баку будут принимать всерьез.

В этой связи вспомнилась другая история с участием все того же Мовсисяна. Касается она кяльбаджарского участка госграницы. Как известно, в советское время 75 процентов территории Зодского золоторудного месторождения приходились на Азербайджанскую ССР. После 44-дневной войны, когда оккупанты и их подельники были выдавлены с территории рудника, всплыли некие документы, якобы доказывающие, что месторождение находилось на территории Армении полностью. Из армянских СМИ можно узнать, что "в 1989 году решением Совета министров Армянской ССР была проведена демаркация восточной границы под руководством первого секретаря ЦК компартии Владимира Мовсисяна. Ранее территория всего рудника была арендована усилиями главы компартии Армении Карена Демирчяна, и на основе новой демаркации рудник полностью перешел Армянской ССР... Имеются все документы, в том числе и решение Совета министров, подтверждающие юридическое право Еревана в отношении месторождения золота у села Сотк (Зод)".

Если перевести это на понятный язык, то рисуется следующая картина: с началом карабахского конфликта, пользуясь поддержкой и покровительством Москвы, Армения начала наглое присвоение территорий Азербайджанской ССР вдоль административной границы союзных республик. Вначале Демирчан в наглую "арендовал" чужое месторождение, а потом Мовсесян так же нагло отодвинул границу, наложив лапу на азербайджанское золото и зафиксировав это в решении Совмина АрмССР (которое с точки зрения международного права ничего не значит).

Свои "доказательства" недавно обнародовал и так называемый иранист Восканян. Он заявил армянским СМИ, что согласно некоему армяно-российскому договору от 10 августа 1920 года территорией Армении были признаны не только Ашагы Аскипара и Баганис Айрым, но и села Гушчу Айрым, Мязям и Фарахлы. Последние три сегодня находятся в составе Азербайджана. То есть иранист Восканян считает, что это Азербайджан еще должен Армении, а не наоборот. И что симптоматично для армянской экспертной среды - узнал он об этом даже не из архивных официальных документов, а из публикации в каком-то журнале столетней давности.

Принуждение Армении к миру и обучение армянского общества принципам человеческого общежития и добрососедства - очень непростая задача. Радует, что хотя бы на официальном уровне уже появляются обнадеживающие моменты. Правительство, по-видимому. отказалось от тактики заигрывания и стратегии "шаг вперед - два шага назад". Еще месяц назад Пашинян, делая смелое заявление и сталкиваясь с реваншистской истерикой, поспешно менял риторику. Но после встречи в Брюсселе 5 апреля что-то в атмосфере изменилось. То ли Запад его торопит, то ли не была получена ожидавшаяся поддержка, но Никол Пашинян теперь идет только вперед.

Министерство юстиции Армении накануне безапелляционно ответило на тезисы оппозиции, не оставляя простора для фантазии. На утверждение, что четыре села, на территории которых проводится демаркация, дескать, принадлежат РА, пока в процессе демаркации не будет доказано обратное, в ведомстве заявили: "Согласно юридически действовавшим во время существования СССР картам, четыре обсуждаемых села принадлежали Советскому Азербайджану. Кроме того, эти четыре села никогда не находились среди существующих на территории РА административно-территориальные единиц, областей и общин".

Ответ четкий и ясный. По всему видно, что Никол Пашинян не намерен идти на поводу у реваншистов и протестного электората. Беспорядки, которые можно наблюдать по фото и видео в соцсетях и по сообщениям в армянских СМИ, вовсе не носят тотального характера. Оппозиция пытается представить протесты как всенародное движение, однако это далеко от истины. И даже подгоняемые пещерной ненавистью к соседям толпы не очень усердствуют. Не заметно, чтобы все эти крикуны были готовы не отдавать чужие земли любой ценой. Например, пару дней назад в месте акции появилась группа военных, встреченная восторгами, обнимашками и аплодисментами. Те самовольно покинули позиции, чтобы присоединиться к протестующим. Однако уже на следующий день зинворы исчезли - для этого было достаточно одного предупреждения Минобороны.

Разумная часть армянского общества все это видит. И эта часть, тоже не свободная от националистического угара, все-таки не хочет войны, не хочет гибели сыновей. Поэтому эта масса не включается во всеобщую истерику, представив Пашиняну возможность разобраться с оставшимися проблемами без эксцессов.

Что касается жителей Керанца и Воскепара, то их где-то можно понять. Тридцать лет они считали, что на сотню километров к востоку от них продолжается "армянская земля", а теперь приходится привыкать к мысли, что даже та земля, что у них под ногами, не является армянской.

Трудно приходится Пашиняну. Но, как говорится, назвался груздем - полезай в кузов. Взяв власть в Армении, он взял вместе с ней и все проблемы, в том числе ментальное нездоровье нации, требующее серьезного и глубокого вмешательства. Лечение потребует очень больших усилий и риска со стороны "врача". В марте Пашинян встретился с жителями Воскепара, а в этот понедельник поехал в Киранц. Как сообщают инсайдеры, встреча не дала результатов, потому что премьер-министр настаивает на своем. Слезы местных его не трогают. Сельчанам было сказано, что граница неизбежно захватит какую-то часть села. Армяне недовольны и предлагали премьеру обменять эту часть села на что-то другое, чтобы не соседствовать с азербайджанцами. Но не все во власти Пашиняна, потому что Азербайджан не рассматривает никаких обменов. Территории должны быть полностью возвращены.

Оппозиция, пользуясь ситуацией, подливает масла в огонь, вводя соплеменников в заблуждение. Реваншисты нашептывают, что власти, мол, идут на односторонние антиконституционные территориальные уступки Азербайджану, амбиции которого в ближайшем будущем проявятся и в других областях Армении. В то время, как власти пытаются донести до жителей, что возвращение земель неизбежно и соответствует международному праву, оппозиция создает бардак у границ, стягивая туда асоциальных элементов, террористов и сатанистов. Руководит этой вакханалией армянская церковь. ААЦ находится в горячем конфликте с Николом Пашиняном и тоже старается не упустить шанс сорвать джек-пот в сложившейся ситуации .

Азербайджанская сторона за всем этим внимательно наблюдает. Насколько успешным будет процесс, зависит от усердия Еревана. Но до серьезных проблем вряд ли дойдет - собравшийся у границы сброд немедленно рассосется при любой реальной опасности. Дашнакам и кочаряновцам страшно даже от собственных фантазий. У армянского страха глаза не просто велики, а огромны. На днях в соцсетях поднялась паника - азербайджанские военнослужащие замечены возле церкви Воскепара и рубят деревья.

Правда, церковь стоит в чистом поле и вокруг нее одна трава. Ну, это, конечно, несущественные подробности...