Пляски смерти у азербайджанских границ

Автор: Лейла Таривердиева

Примечательный пост появился недавно в армянском сегменте соцсетей. Председатель партии "Демократическое объединение" Сурен Петросян на своей странице в Facebook обвинил миссию ЕС в признании территорий Азербайджана... азербайджанскими.

Что же такое страшное приключилось? Оказывается, наблюдатели Евросоюза, направляясь в село Аскипара, сделали большой крюк, чтобы не пришлось пересекать международно признанные территории Азербайджана. Правда, сами миссионеры назвали эти территории "спорными", но оставим это на их совести. Так вот, вместо того, чтобы приехать на встречу с жителями Аскипары из Иджевана по прямой в 30 километров, они сделали круг в 200 километров через Ванадзор, учитывая, что ведущая в село короткая дорога проходит по остающимся под армянской оккупацией азербайджанским селам. "На мой вопрос, в чем причина столь долгого пути, они ответили, что действуют в рамках четкого регламента и не хотят каким-либо образом провоцировать Азербайджан, поскольку считают эти территории азербайджанскими и до сих пор спорными, поэтому, чтобы избежать этой провокации, они едут из Иджевана в Воскепар (Аскипара - ред.) через Ванадзор", - написал Сурен Петросян, возмущению которого не было предела.

Как видим, даже европейцы знают, по чьей земле ходят, хоть в этом и не признаются. И только до армянских масс эта простая истина никак не доходит.

На прошлой неделе в парламенте Армении прошло закрытое заседание, посвященное вопросу делимитации. Заседание инициировала оппозиция. Оппозиционные фракции требовали сделать его открытым, но правящая группа на это не пошла. Обсуждения прошли в закрытом режимы, и более того - из зала были удалены представители карабахского клана в лице Сейрана Оганяна, сынка Роберта Кочаряна Левона, а также оппозиционные депутаты Армен Геворкян, Аспрам Крпеян, Арман Казарян, Мгер Мелконян, Армен Рустамян, Мгер Саакян и Артур Саргсян. Выдворение этих лиц было объяснено отсутствием у них доступа к секретным документам. Военный преступник Оганян пытался протестовать, но покинуть зал пришлось. За дверь отправились и журналисты, а у оставшихся депутатов были отобраны телефоны.

Судя по всему, обсуждения предстояли горячие и властям не хотелось, чтобы информация вышла наружу. С одной стороны, это правильно. Но другой стороны, такая конфиденциальность в подобных вопросах вредит делу. Армянскому обществу давно пора уже узнать правду и смириться с ней. Власти же, стараясь держать ее в секрете, создают ненужную и даже вредную в такой ситуации интригу и оставляют реваншистам пространство для действий.

Как пишут армянские медиа со ссылкой на свои источники, на закрытом заседании с участием главы МИД Арарата Мирзояна и вице-премьера Мгера Григоряна оппозиция требовала взять за основу работ по делимитации границы с Азербайджаном линию соприкосновения, имевшуюся по состоянию на 24 сентября 1993 года. Что это за дата? Это дата официального вступления Армении и Азербайджана в СНГ. Дата подписания Алмаатинской декларации (21 декабря 1991 года) реваншистов не устраивает, потому что тогда территории Азербайджана еще не были оккупированы Арменией. Военная агрессия только разворачивалась.

Никол Пашинян и его команда говорят о документе от 1991 года, оппозиция же считает это "уступками" и "сдачей территорий". Самое печальное, что реваншистам вторят и массы. А Пашинян, вроде бы решительно начавший решать вопрос безоговорочного возвращения четырех оккупированных неанклавных азербайджанских сел, остановился, напуганный поднявшейся волной истерики. Сегодня он и его команда уже не заявляют безапелляционно, что эти села должны быть возвращены, чтобы начать процесс делимитации. Сегодня спикер Ален Симонян и глава МИД Арарат Мирзоян высказываются осторожнее и заверяют, что ни о какой передаче территорий речь не идет. "Никакая часть территории Армении не подлежит обсуждению, ведутся переговоры, встречаются рабочие группы, это ничего не значит. Не исключено, что в какой-то момент мы вообще откажемся что-либо подписывать, если не достигнем соглашения", - заявил, например, Симонян. В сочетании с вооруженными провокациями ВС Армении на границе, которые почему-то "не замечают" наблюдатели Евросоюза, эти заявления говорят о том, что Пашинян не на шутку напуган реакцией общества, где реваншистские настроения широко распространены и влияют на умы.

Реваншисты и экстремисты разных мастей, вооруженные террористы в эти дни стекаются в Аскипару для, как они это называют, "отпора азербайджанской агрессии". В селе организуются митинги и пляски, произносятся речи. Жители села и прибывшие пляшут воинственные танцы и делают воинственные гримасы, демонстрируя свою решимость. Но все мы помним такие же воинственные пляски и воинственные обещания, которые делались и перед 44-дневной войной, и во время акции экоактивистов на Лачинской дороге, и незадолго до антитеррористической операции 19 сентября.

Глава сельской администрации Ишхан Агбалян на митинге в Аскипаре пару дней назад заявил, "жители села говорят "нет" проведению границы через их дворы. Это воскепарцы очертили эту границу и показали, где находится линия соприкосновения, на которой стоят наши солдаты-герои". Как видим, сами же армяне признают, что живут не на своих землях. Они оккупировали землю, установили незаконные границы и теперь собираются их геройски отстаивать. В этом преступном намерении их активно поддерживает армянская церковь, участие которой придает протестам вид некоего сатанинского ритуала. Можно даже сказать, что ААЦ является вдохновителем реваншистской волны, поднявшейся в Армении вслед за заявлениями Пашиняна вернуть оккупированные села. Пляски жителей Аскипары это, скорее, ритуальные пляски смерти, за которыми следует сокращение и без того незначительного мужского населения Республики Армения.

К этой вакханалии руководство страны вряд ли причастно. Однако это не снимает ответственности с Пашиняна, не способного контролировать ситуацию в собственной стране. Достаточно напомнить недавний инцидент, когда армянские военнослужащие самовольно отправились геройски освобождать стадо баранов, случайно оказавшееся по другую сторону границы. Эти "воины света" открыли огонь по азербайджанским пограничникам, ранили одного нашего парня. Кто за это в ответе? Военно-политическое руководство Армении, которое не может навести порядок. Эти провокации носят конкретную и явную цель вызвать Азербайджан на боевые действия. И если что случится, ответственность за последствия будет нести Пашинян, который не хотел войны, а не провокатор-священник или глава администрации Аскипары, призывающие людей "дать отпор".

Европейцы покрывают провокации реваншистов и будут покрывать, так как это отвечает их интересам, и в результате "врагом народа" окажется сам премьер-министр. Все настолько плохо, что совершенно справедливое и правовое решение вернуть оккупированные села Пашинян вынужден аргументировать не международным правом, а угрозой новой войны, чтобы хотя бы страх заставил армянское общество отвернуться от реваншистов. Объяснять армянам, что оккупировать чужие земли незаконно и потому села надо возвращать - бессмысленно. Не поймут. Подействовать может только страх.

Само собой разумеется, что ни о какой линии соприкосновения времен оккупации как об источнике делимитации речи быть не может. Да и в Армении вряд ли кто-то на это всерьез рассчитывает. Оппозиция использует эти инсинуации для давления на правительства и поддержания хаоса на политическом поле. И в какой-то мере добивается своего. А тут еще внешние акторы заставляют Ереван играть в свою игру. По мнению армянских аналитиков, из ответов Мирзояна и Григоряна на вопросы депутатов на памятном заседании стало ясно, что в действительности армянские власти не знают толком, когда начнутся работы по делимитации границы и какие карты будут взяты за основу. Ну, еще бы - определенность появляется тогда, когда есть уверенность в своих действиях. А Пашинян не уверен. Нет сомнений, что не слышимая уху и невидимая глазу основная часть брюссельских переговоров касалась поддержки Армении в противостоянии мирным инициативам Азербайджана. Не обязательно обещать армянам прислать армию, достаточно просто сделать намеки, чтобы заставить наших соседей почувствовать себя "царями горы". Армения, как уже неоднократно доказано, демонстрирует проблески разума и осознание реалий только тогда, когда лишается внешней поддержки. Не будем ничего утверждать, но, видимо, в Брюсселе она эту поддержку получила. Поэтому митинговый мальчик Ален Симонян позволяет себе грозить Азербайджану отказом от подписания мирного договора.

Митинговый мальчик Симонян не осознает, чем чреваты для Армении подобные заявления. Отказ армян от мира и восстановления международно признанных государственных границ может заставить Азербайджан задуматься о восстановлении границ исторических. И не важно, кто является покровителем Армении, сколько их у нее и насколько они могущественны. Азербайджан намерен решить вопрос армянской угрозы и не оставлять его будущим поколениям. Двести лет пребывания армянства на Южном Кавказе дорого обошлись нашему народу. И только от шагов Еревана сегодня зависит, будет ли у армянской государственности продолжение в этом регионе.