Вниманию армян, желающих остаться в Газахском и Садаракском районах Азербайджана

Автор: Лейла Таривердиева

Никол Пашинян разворошил националистический муравейник. На свет полезли различные деятели прошлых лет, наперебой высказывающие свое мнение по поводу очередного "предательства", которое готовит премьер-министр. Речь об азербайджанских эксклавах и неэксклавных селах, остающихся под армянской оккупацией, которые она обязана вернуть. Нет никаких возможностей отвертеться от освобождения сел, кроме традиционной наглости и безнаказанности Армении, конечно.

Накануне первый командующий пограничными войсками Армении Левон Степанян тоже решил внести свои пять копеек. Единственное, что удивляет, это то, что у Армении, оказывается, есть пограничные войска. А все остальное, сказанное Степаняном, озвучено под копирку. Бывший "пограничник" обеспокоен, так как не понимает, сдает Пашинян села или не сдает. С одной стороны премьер утверждает, что ничего сдавать не собирается, а с другой - говорит о необходимости строительства новых дорог в обход этих населенных пунктов. Зачем строить новые дороги, если села не сдают? - недоумевает Степанян. Действительно - зачем?

Если взглянуть на карту, то причины испуга соседей сразу станут ясны. Возьмем, например, стратегическую трассу H37.Мало того, что она в нескольких местах делает загибы на территорию Азербайджана, так еще и проходит прямо по территории неэксклавного села Ашагы Аскипара и эксклава Бархударлы. Построена она через эти села еще в советские времена и проходила по территории районов, в которых компактно проживали азербайджанцы. Если бы армянская сторона была способна хоть что-то построить и стратегически мыслить, из соображений национальной безопасности за годы конфликта дорога была бы перенесена вглубь страны. Несмотря на сложности рельефа, за тридцать лет уж могли бы проложить новую трассу на те миллиарды, которые потратила на Армению диаспора. Но армяне этого не сделали - видимо, не думали, что настанет сегодняшний день. А он взял - и настал.

"Пограничник" Степанян обеспокоен также перспективой потери Арменией стратегических военных преимуществ после возвращения сел истинному владельцу. Преимуществ? Никаких военных стратегических преимуществ у Армении нет, так что терять ей нечего. Насчет карт бывший командующий виртуальными погранвойсками тоже ошибается. Пашинян подбросил идею, и теперь кому не лень размахивают картами, даже не стараясь вникнуть в суть вопроса. Что там за карта от 1926 года? Сто лет назад территория Газахского района не имела отношения к Армении, и что там за карта 1926 года, нам не интересно. Зато в Сети можно обнаружить одну из редких карт, не попавших в руки к армянам и потому не уничтоженных.

Это карта административного деления Азербайджанской ССР в 1920-1929 годах. На ней участок территории Газахского района заштрихован, и это как раз та часть, которая сегодня находится в составе Армении за исключением нескольких сел. Разобрать все надписи, к сожалению, трудно, но специалистам это удалось. И штриховкой обозначена "территория, отошедшая к Армянской ССР". Эта территория в период с 1920 по 1929 годы отщипывалась от Азербайджана и передавалась Армении. А если взглянуть на карту 1920 года, то можно вообще не узнать очертания сегодняшней Армении.

Эти наглядные примеры приведены не для "пограничника" Степаняна, а для его соплеменников в массе. Нехорошо обманывать и без того обманутых. Армянский народ заслуживает того, чтобы ему, наконец, сказали правду. И вообще, тема карт очень опасна для армянской стороны, с какой головой они ее поднимают и на что рассчитывают, непонятно. Не стоит прислушиваться и к призыву Степаняна "подключить к процессу юристов, историков и картографов, которые, непременно, докажут, что это исконно армянские территории". Не сомневаемся, что "докажут". Вон на территории одного из сел значится некая церковь Х века. В случае чего армянские археологи в ускоренном режиме откопают под Бархударлы или Аскипарой очередной "тигранакерт". Они уже набили руку, откапывая по "тигранакерту" в пятилетку на территориях Турции и Азербайджана.

Если серьезно, то кто только не подключался к поиску доказательств принадлежности азербайджанских и турецких земель армянам, сколько томов было написано, сколько гонораров роздано. Но армянам пришлось сначала забыть о турецких землях, затем - о семи азербайджанских районах, а в конечном итоге - и о самом Карабахе. Историки, юристы и картографы не помогли. Каждый раз армянская сторона поднимала шум, привлекала в свидетели мировую (продажную ее часть) науку, кидалась подчищать архивы, и ничего из этого ее не спасло.

Об эксклавах Азербайджана Никол Пашинян впервые заговорил через год после Второй карабахской войны. Он заявил, что ему, мол, известны юридические основы возникновения армянского эксклава в Азербайджане, а вот на основе каких законов возникли азербайджанские на территории Армении, он не знает и сомневается, что таковые вообще имелись. То есть азербайджанцы просто взяли и объявили свои села Азербайджаном, а "что это за контуры на карте, может, их какой-то колхоз нарисовал", Пашинян не в курсе. Тогда он еще не знал, что произойдет в сентябре 2023 года. Сегодня он не говорит о правовых основах - видимо, действия Азербайджанской армии оказались хорошим доказательством. В Ереване поняли, что рассуждать о правовых и исторических основах будет себе дороже. Если продолжать в том же духе, остающиеся под оккупацией восемь азербайджанских сел будут возвращены владельцу тем же путем, каким были возвращены другие территории. Поэтому на своей последней пресс-конференции Никол намекнул, что процесс возврата сел начнется, и начнется скоро. Правда, он потом поспешил уточнить, что села будут "обменены", но внимательные слушатели сразу догадались, что это был просто маневр.

Степанян возмущается, что Пашинян собирается вернуть Азербайджану не только пустующие после этнических чисток азербайджанцев села, но также заселенные армянами Юхары Аскипара и Кярки. Армянские СМИ пишут о воцарившейся в этих селах панике. Ну что поделать, раньше нужно было думать. Заселяться на оккупированные территории - это то же, что сидеть на пороховой бочке с подожженным фитилем. Фитиль горит очень медленно, но он все равно, в конце концов, сгорит и будет "бум!". "Бум" настиг армян в Кяльбаджаре, Лачине, Агдаме, дождались по глупости своего "бума" армяне Карабаха. Теперь совершенно закономерно пришла очередь лиц, незаконно заселившихся в азербайджанские села уже в самой Армении.

Паниковать не нужно, нужно спокойно собирать вещи и готовиться к переселению. Времени много, а вот вариантов никаких. Хотя нет, есть один - армяне, живущие в домах азербайджанцев в Кярки или Аскипаре, могут подумать о переходе в азербайджанское гражданство, если хотят остаться и стать жителями Газахского или Садаракского районов Азербайджана...

Шутка.