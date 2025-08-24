Ливни вызвали сильное наводнение в Мексике

Сильные дожди в муниципалитете Морелос вызвали наводнения.

Как передает Day.Az, об этом 23 августа заявила газета El Tiempo MX.

Дождь начался в пятницу и продлился до раннего утра субботы. Ливень затронул такие города муниципалитета как Куэрнавака, Шочитепек, Эмилиано Сапата и Хьюпитек.

"В районе Ла-Хойя поисково-спасательная группа Мексиканского Красного Креста , занимающаяся поисково-спасательными работами в обрушившихся зданиях, эвакуировала 28 человек, оказавшихся в ловушке. Высота воды достигла примерно 1,8 м , что затрудняло доступ к этому району", - говорится в материале.

Власти Морелоса объявили, что 43 жилых дома и улицы муниципалитета серьезно пострадали. Для поддержки населения уже реализуются поисково-спасательные работы и эвакуация жителей из пострадавших населенных пунктов.