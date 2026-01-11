Азербайджан и Китай углубляют стратегическое партнерство в экономике, транспорте и образовании

Автор: Назрин Абдул, Azernews

В последние годы отношения между Азербайджаном и Китаем демонстрируют устойчивую положительную динамику, что выражается в росте числа контактов на высшем уровне, расширении экономических связей и углублении сотрудничества в стратегически важных сферах. На фоне изменения глобального баланса сил и перестройки международных цепочек поставок взаимодействие Баку с Пекином отражает осознанный и дальновидный внешнеполитический выбор.

Развитие отношений с Китаем - одной из ведущих экономических и политических держав мира - стало одним из ключевых приоритетов внешней политики Азербайджана. С момента установления дипломатических отношений 2 апреля 1992 года двустороннее сотрудничество последовательно развивалось, а в последние годы вышло на стратегический уровень. Такая траектория является не случайной, а результатом системной дипломатической работы и совпадения долгосрочных интересов сторон.

На политическом уровне азербайджано-китайские отношения опираются на высокий уровень взаимного доверия между Президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым и Председателем КНР Си Цзиньпином. Это доверие находит отражение в регулярных контактах и символически значимых шагах, в том числе в том, что Председатель Си Цзиньпин стал одним из первых мировых лидеров, поздравивших Президента Ильхама Алиева с переизбранием. Подобные сигналы имеют особое значение в дипломатической практике, особенно в отношениях с Китаем, где преемственность и доверие являются ключевыми элементами внешней политики.

Президент Ильхам Алиев охарактеризовал укрепление связей с Китаем как одно из важнейших достижений внешней политики Азербайджана в 2025 году. По его оценке, Совместная декларация об установлении всеобъемлющего стратегического партнерства, подписанная в ходе государственного визита в Китай в апреле прошлого года, стала переломным моментом в двусторонних отношениях. Этот документ вывел сотрудничество на новый политический уровень, придав азербайджано-китайским связям институциональную и стратегическую глубину.

Политическая основа уже дала ощутимые экономические результаты. В рамках государственного визита Президента Ильхама Алиева в Китай было подписано 20 документов о сотрудничестве, охватывающих такие сферы, как торговля, энергетика, транспорт, наука, образование, культура и медиа. В результате товарооборот между двумя странами достиг рекордного уровня, превысив 4 миллиарда долларов.

Активизировалась и инвестиционная деятельность китайских компаний в Азербайджане, особенно в сфере "зеленой" энергетики - направлении, соответствующем долгосрочной стратегии развития страны и ее обязательствам по энергетическому переходу. Китайские компании участвуют в строительстве солнечных и ветровых электростанций, развитии энергетической инфраструктуры, а также в производстве электрических автобусов, что способствует формированию Азербайджана как перспективного регионального центра "зеленой" энергетики. Такое инвестиционное сотрудничество отражает более широкую глобальную стратегию Китая по поддержке устойчивых инфраструктурных проектов и одновременно позволяет Азербайджану диверсифицировать экономику, снижая зависимость от углеводородов.

Одним из наиболее стратегически значимых направлений азербайджано-китайского взаимодействия является транспортно-логистическая сфера. Азербайджан занимает ключевое положение на маршруте Восток-Запад, известном также как Средний коридор, соединяющий Китай с Европой через Центральную Азию и Каспийское море.

Президент Ильхам Алиев отмечал, что именно Китай станет главным драйвером будущего роста грузопотока по этому маршруту. Многомиллиардные инвестиции Пекина в развитие железнодорожной инфраструктуры в странах Центральной Азии, включая проекты через Кыргызстан и Узбекистан в направлении Каспийского моря, свидетельствуют о долгосрочной приверженности Китая развитию данного коридора. После выхода этих маршрутов на полную мощность ожидается значительное увеличение объемов грузов, направляемых в Азербайджан, что укрепит его позиции как ключевого логистического узла.

В этом контексте Азербайджан выступает не просто транзитной страной, а активным участником формирования надежной и диверсифицированной альтернативы традиционным морским маршрутам, особенно в условиях глобальных сбоев в цепочках поставок.

Помимо экономики и геополитики, сотрудничество между Азербайджаном и Китаем расширяется в сферах науки, образования и гуманитарных обменов, что обеспечивает долгосрочную устойчивость двусторонних отношений. Одним из недавних примеров стало выраженное Ассоциацией международного профессионального обмена провинции Хубэй намерение наладить партнерство с азербайджанскими научными учреждениями.

В ходе встречи с заведующим кафедрой азербайджанского языка Пекинского университета иностранных языков Агшином Алиевым руководство ассоциации подчеркнуло возможности реализации совместных научно-исследовательских проектов. Эти обсуждения отражают более широкую тенденцию - активизацию академических обменов между университетами и исследовательскими центрами Азербайджана и Китая, чему способствует формат всеобъемлющего стратегического партнерства.

Основанная в 1988 году Ассоциация международного профессионального обмена провинции Хубэй реализовала более 200 международных научных проектов в таких областях, как медицинская биология, сельское хозяйство, информационные технологии, новые материалы и экология. Интерес ассоциации к сотрудничеству с Азербайджаном свидетельствует о растущем признании страны в качестве надежного научного и образовательного партнера в Евразии.

В совокупности эти процессы показывают, что азербайджано-китайские отношения вышли за рамки символического партнерства и трансформировались в многопрофильный стратегический союз. Политическое доверие создало прочную основу, экономическое сотрудничество приносит конкретные дивиденды, транспортная связность усиливает геополитическую значимость Азербайджана, а научное взаимодействие формирует долгосрочную институциональную базу.

На фоне усиления глобальной конкуренции и формирования новых экономических коридоров прагматичное и сбалансированное взаимодействие Азербайджана с Китаем позиционирует страну в качестве ключевого регионального партнера, способного эффективно сочетать национальные интересы с более широкими процессами евразийской интеграции. В этом смысле азербайджано-китайские отношения не просто углубляются, но становятся важной частью более широкой стратегии Азербайджана, направленной на устойчивый рост и стратегическую автономию.