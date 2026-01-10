https://news.day.az/world/1808533.html В Испании водяной смерч повредил яхты и катера - ВИДЕО В Испании водяной смерч выбрался на пирс и повредил дорогие яхты и катера местных жителей. Как передает Day.Az, кадры опубликованы в Телеграм. Обычно такие смерчи быстро рассеиваются при выходе на сушу и не причиняют особого вреда, но не в этот раз. Владельцы лодок до сих пор подсчитывают ущерб.
В Испании водяной смерч выбрался на пирс и повредил дорогие яхты и катера местных жителей.
Как передает Day.Az, кадры опубликованы в Телеграм.
Обычно такие смерчи быстро рассеиваются при выходе на сушу и не причиняют особого вреда, но не в этот раз.
Владельцы лодок до сих пор подсчитывают ущерб.
