В Испании водяной смерч повредил яхты и катера

В Испании водяной смерч выбрался на пирс и повредил дорогие яхты и катера местных жителей.

Как передает Day.Az, кадры опубликованы в Телеграм.

Обычно такие смерчи быстро рассеиваются при выходе на сушу и не причиняют особого вреда, но не в этот раз.

Владельцы лодок до сих пор подсчитывают ущерб.