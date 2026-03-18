"Рождение сюзане" - в Баку познакомились с древней узбекской техникой вышивки

В Национальном музее искусств Азербайджана в рамках выставки "Рождение сюзане. История одной вышивальщицы" состоялся мастер-класс по древней узбекской вышивке, передает Day.Az.

Сюзане - это традиционное текстильное изделие, представляющее собой декоративное покрывало или панно, выполненное ручной вышивкой. Эти уникальные тканые произведения искусства исторически использовались в качестве предметов домашнего убранства, подарков к свадьбам и знаковых семейных событий. Каждое сюзане несет в себе не только художественную ценность, но и культурно-символическое значение: орнаменты и узоры отражают локальные традиции, природные мотивы и национальные символы.

В ходе мастер-класса известный представитель узбекского искусства вышивки Мадина Касымбаева рассказала об истории этой древней техники, ее основных технологических особенностях, принципах построения орнаментов и способах исполнения. Особое внимание уделялось технике "юрма", которая предполагает создание плотной, текстурной вышивки с характерной геометрической или растительной композицией.

Мастер-класс вызвал большой интерес у участников. Гости получили возможность ближе познакомиться с тонкостями традиционного декоративно-прикладного искусства и глубже осмыслить богатое наследие сюзане как уникального элемента ткачества и вышивки.

Информационная поддержка - Trend.Az, Day.Az, Milli.Az, Azernews.Az.