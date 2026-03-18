"Арсенал" обыграл "Байер" и вышел в четвертьфинал Лиги чемпионов

"Арсенал" выиграл у "Байера" в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов - 2:0. Игра прошла в Англии на стадионе "Эмирейтс".

Как сообщает Day.Az со ссылкой на İdman.Biz, полузащитник Эберечи Эзе на 36-й минуте с передачи Леонарда Троссарда открыл счет. В начале второй половины хавбек Деклан Райс ударом из-за пределов штрафной забил второй мяч в ворота леверкузенцев.

Первый матч завершился ничьей со счетом 1:1, поэтому "Арсенал" вышел в 1/4 финала, где встретится с лиссабонским "Спортингом".