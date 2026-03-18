Хезболла атаковала базу израильских ВМС под Хайфой

Движение "Хезболла" атаковало базу израильских ВМС к северо-западу от города Хайфа, применив высокоточное оружие.

Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, об этом сообщается в Telegram-канале движения.

"Исламское сопротивление обстреляло морскую базу неприятельских сил в Хайфском заливе качественно новыми ракетами", - говорится в сообщении.

Отмечается также, что ракетный удар был нанесен также по штабу и району дислокации 13-й флотилии ("Шайетет 13") ВМС Израиля в Атлите, где размещаются морские коммандос.

До этого Госдепартамент США призвал другие страны объявить Корпус стражей исламской революции (КСИР) Ирана и движение "Хезболла" террористическими организациями. Американские дипломаты должны передать данное сообщение к пятнице, 20 марта, "на самом высоком соответствующем уровне". Каждая дипломатическая миссия может по своему усмотрению скоординировать свои действия с израильскими дипломатами, заявили в Госдепе США.