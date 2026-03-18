Какой будет погода завтра?

19 марта в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, временами пасмурно, преимущественно без осадков.

Как сообщили Day.Az в Национальной службе гидрометеорологии, днем в некоторых местах возможна слабая морось. Ночью и утром ожидается слабый туман. Будет дуть юго-западный ветер.

Температура воздуха ночью составит от +5 до +7°, днем от +10 до +15°. Атмосферное давление понизится с 766 до 761 мм ртутного столба. Относительная влажность воздуха ночью и днем составит 75-85%.

В районах Азербайджана также ожидается преимущественно без осадков, однако днем в отдельных местах возможны небольшие осадки. Местами будет туман. Будет дуть умеренный восточный ветер.

Температура воздуха ночью составит от +5 до +10°, днем от +15 до +20°, в горах ночью от +1 до +6°, днем от +8 до +13°.

