Американский авианосец направляется к острову Крит

Американский авианосец USS Gerald R. Ford, участвующий в военной операции против Ирана, зайдет на базу ВМС США на греческом острове Крит после пожара на борту.

Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, об этом сообщило 17 марта агентство Reuters.

По его данным, авианосец временно прибудет на базу ВМС США в бухте Суда. Источники агентства при этом не уточняют, как долго авианосец пробудет на Крите, а также не называют причин его захода в порт.

Ранее газета The New York Times сообщила, что авианосец пробудет в походе как минимум до мая. При этом уже в середине апреля он побьет рекорд продолжительности похода авианосца USS Abraham Lincoln, который в 2020 году пробыл на боевом задании 294 дня.

12 марта центральное командование ВМС США сообщило о пожаре на авианосце USS Gerald R. Ford, находящемся в Красном море и участвующем в операции против Ирана на Ближнем Востоке. По данным NYT, пожар не могли потушить более 30 часов.