Госстандарты Азербайджана приводятся в соответствие с международными

Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, об этом сегодня заявил председатель Государственного агентства по антимонопольному надзору и контролю за потребительским рынком при Президенте Азербайджанской Республики Эльнур Багиров в ходе презентации в Баку государственного стандарта "AZS ISO 20121:2026 Системы менеджмента устойчивости мероприятий".

Он отметил, что стандартизация является важной составляющей высокоразвитой экономики:

"Производство товаров и услуг, отвечающих современным требованиям, обеспечение их качества, повышение конкурентоспособности, а также обеспечение выхода на мировой рынок требует совершенствования системы стандартизации, составляющей основу инфраструктуры качества что играет особую роль в развитии государства и экономики.

В последние годы реализуемые в Азербайджане инициативы в сфере стандартизации обусловливают приведение государственных стандартов в соответствие с международными стандартами. Так, в условиях глобализации мировой экономики торговля между странами становится все более интенсивной, что делает необходимым принятие международных стандартов для обеспечения признания продукции и услуг на различных рынках и их взаимной совместимости".

Э. Багиров отметил, что принятие национальных стандартов на основе международных стандартов способствует обеспечению безопасности и качества товаров, защите здоровья человека и охране окружающей среды, а также вносит значительный вклад в повышение их конкурентоспособности и экспортного потенциала:

"Распоряжением Президента Азербайджанской Республики Ильхама Алиева утверждена "Государственная программа по приведению национальной системы стандартизации в соответствие с международными требованиями на 2023-2025 годы". В рамках этой программы предприняты важные шаги по формированию системы технического регулирования, более надежной защите прав потребителей и устранению технических барьеров в торговле. Также утверждена "Национальная программа стандартизации на 2026-2028 годы", направленная на разработку новых стандартов, обеспечивающих внедрение современных технологий и решений во всех сферах экономики, а также производство безопасных, качественных и конкурентоспособных товаров и услуг.

Принятие государственного стандарта "Системы менеджмента устойчивости мероприятий - Требования и руководство по применению" Азербайджанским институтом стандартизации, который действует при Государственном агентстве по антимонопольному надзору и контролю за потребительским рынком при Президенте Азербайджанской Республики и является национальным органом по стандартизации страны, - важный шаг. Этот стандарт служит внедрению принципов устойчивости на системной основе в процессы планирования, организации и управления мероприятиями в нашей стране, а также позволяет организациям применять устойчивый управленческий подход на всех этапах мероприятий - от планирования до реализации и оценки результатов. Особо хотел бы подчеркнуть, что данный стандарт разработан на основе международного стандарта ISO и принят в результате совместного сотрудничества с операционной компанией WUF13 Азербайджан. Уверен, что применение этого стандарта, полностью соответствующего Целям устойчивого развития ООН, а также подходам Программы ООН по населенным пунктам, внесет значительный вклад в развитие индустрии мероприятий в нашей стране на более современных, ответственных и устойчивых основах".