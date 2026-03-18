В Грузии объявили траур В Грузии объявлен траур в связи со смертью Католикоса-Патриарха Илии II. Как передает Day.Az, соответствующее решение приняло правительство Грузии. Согласно решению, в административных зданиях по всей стране приспущены государственные флаги. Напомним, что Илия II скончался в возрасте 93 лет.
