В Узбекистане отметили праздник Новруз азербайджанскими песнями и танцами

В городе Гулистан состоялся праздничный концерт, посвящённый празднику Новруз, организованный совместно Азербайджанским культурным центром (АКЦ) имени Гейдара Алиева при посольстве Азербайджана в Узбекистане и хокимиятом Сырдарьинского вилаята. Мероприятие прошло в Музыкально-драматическом театре города Гулистан, сообщает Day.Az со ссылкой на Trend Life.

В концерте приняли участие руководство Сырдарьинского вилаята, представители общественности, деятели культуры и искусства, студенты, журналисты, а также проживающие в Узбекистане азербайджанцы.

На открытии директор АКЦ Акиф Марифли отметил, что праздник Новруз является общим культурным наследием и духовной ценностью тюркского мира. Он подчеркнул, что этот древний праздник символизирует не только приход весны, но и идеи единства, солидарности и дружбы. Директор АКЦ отметил, что благодаря политике, проводимой Президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым и Президентом Узбекистана Шавкатом Мирзиёевым культурно-гуманитарное сотрудничество между двумя странами динамично развивается, а подобные мероприятия способствуют дальнейшему укреплению взаимопонимания между народами.

Заместитель хокима Сырдарьинского вилаята Шохрух Исакулов отметил, что праздник Новруз является одним из важнейших праздников, отражающих общие духовные ценности, древние традиции и дух единства тюркских народов. По его словам, Новруз на протяжении веков объединяет народы, укрепляя ценности дружбы и взаимного уважения. Он подчеркнул, что проведение подобных культурных мероприятий вносит вклад в дальнейшее развитие дружественных отношений между Азербайджаном и Узбекистаном.

В концертной программе выступили народная артистка Азербайджана и Узбекистана Гюльянаг Мамедова, азербайджанский певец Фахри Кязым-Ниджат, а также известные исполнители и музыкальные коллективы Узбекистана.

Театральная труппа "Хары бюльбюль" АКЦ представила сценические фрагменты из произведений азербайджанской театральной классики, были показаны сцены из произведений великого композитора Узеира Гаджибейли "Аршин мал алан" и "О олмасын, бу олсун". Танцевальный ансамбль "Карабах Зафари" АКЦ представил хореографические композиции на основе азербайджанских народных танцев, продемонстрировав зрителям красоту национального танцевального искусства.

Праздничный концерт, насыщенный яркими музыкальными и сценическими номерами, передал атмосферу радости и единства праздника Новруз и оставил у зрителей тёплые впечатления.