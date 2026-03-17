Посол Китая поздравила азербайджанский народ с праздником Новруз

Посол Китайской Народной Республики Лу Мэй поздравила народ Азербайджана с праздником Новруз.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, дипломат отметил, что Новруз является вестником весны, символом обновления природы, новой жизни и надежд.

"Пользуясь случаем, желаю Азербайджану еще больших успехов на пути национального развития. Пусть дружественный народ Азербайджана живет в счастье и благополучии. Желаю, чтобы дружба между Китаем и Азербайджаном была вечной", - сказала Лу Мэй.

