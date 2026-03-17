Названа стоимость поставок топлива из Азербайджана в Армению с начала года

В январе-феврале 2026 года из Азербайджана в Армению экспортировано топлива на 4,22 млн долларов США.

Как передает Day.Az со ссылкой на Государственный таможенный комитет, эти поставки составили 0,12% от общего объема экспорта товаров страны.

Напомним, что 21 октября 2025 года Президент Азербайджана Ильхам Алиев объявил о снятии всех ограничений на транзит грузов в Армению, существовавших с периода оккупации. Первой транзитной поставкой стал казахстанский зерновой груз.

Кроме того, впервые 18 декабря Государственная нефтяная компания Азербайджана (SOCAR) отправила в Армению 1 220 тонн бензина АИ-95.

9 января 2026 года в Армению направлено 2 698 тонн грузов (48 вагонов), в том числе 1 742 тонны бензина АИ-95 и 956 тонн дизельного топлива. 11 января отправлен поезд из 18 вагонов с 979 тоннами бензина АИ-92.

25 февраля из Азербайджана в Армению было отправлено 4 500 тонн дизельного топлива, 5 марта - 31 вагон с 1 984 тоннами дизтоплива и два вагона с 135 тоннами российской удобрений, 9 марта - 7 вагонов с российским зерном, 11 марта - 11 вагонов с зерном общей массой 1 023 тонны (нетто - 770 тонн).