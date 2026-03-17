В Азербайджане за попрошайничество вводят штрафы

Занятие попрошайничеством больше не будет считаться бродяжничеством, и за него будут применяться новые штрафы.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на Milli.Az, это отражено в законопроекте о внесении изменений в Кодекс об административных правонарушениях, который был рассмотрен на сегодняшнем пленарном заседании Милли Меджлиса.

Согласно законопроекту, за занятие попрошайничеством будет выноситься предупреждение или налагаться штраф в размере от 100 до 200 манатов. В зависимости от обстоятельств дела и личности нарушителя, если эти меры будут признаны недостаточными, может применяться административный арест сроком до 10 суток.

Отметим, что в соответствии с действующим законодательством попрошайничество в настоящее время считается бродяжничеством.

Согласно Кодексу об административных правонарушениях, за занятие бродяжничеством гражданам выносится предупреждение или, с учетом обстоятельств дела и личности нарушителя, при недостаточности этих мер применяется административный арест сроком до 10 суток. Иностранцы и лица без гражданства предупреждаются либо штрафуются на сумму от 20 до 25 манатов, с возможным административным выдворением за пределы Азербайджанской Республики.

Под "занятием бродяжничеством" понимаются лица, не имеющие постоянного места жительства и средств к существованию, не занимающиеся общественно полезной или профессиональной деятельностью (за исключением лиц, зарегистрированных как ищущие работу или безработные в соответствии с законом "О занятости"), и регулярно живущие за счет мелких краж или попрошайничества.

Законопроект после обсуждений был вынесен на голосование и принят в первом чтении.