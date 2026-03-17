МЧС обратилось к населению в связи с празднованием Новруза
Министерство по чрезвычайным ситуациям Азербайджана обратилось к населению с просьбой соблюдать правила пожарной безопасности в связи с Новруз байрамы.
Как сообщает Day.Az со ссылкой на МЧС, в обращении говорится, что несоблюдение правил пожарной безопасности при разжигании костров может привести к плачевным последствиям.
Отмечается, что костры следует разжигать вдали от зданий, автомобилей, электрических проводов, деревьев и любых легковоспламеняющихся материалов. Дети, собирающиеся у костра, должны находиться под присмотром взрослых.
"Будьте осторожны при прыжках через костер, проследите за тем, чтобы после празднества огонь в костре был полностью потушен", - говорится в заявлении.
В МЧС также призвали граждан не оставлять горящие свечи на праздничных столах без присмотра.
