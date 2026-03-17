Какой будет погода в Азербайджане завтра?

Завтра в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, временами пасмурно, в основном без осадков. Однако утром в отдельных местах возможна слабая морось. Будет дуть северо-западный ветер.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на Национальную службу гидрометеорологии, температура воздуха ночью составит от 5 до 8 градусов, днем - от 10 до 15 градусов. Атмосферное давление - 765 мм ртутного столба, относительная влажность ночью - 80-85%, днем - 65-70%.

В районах Азербайджана местами ожидаются периодические осадки, в горных районах - снег. Днем в большинстве районов осадки постепенно прекратятся. Местами будет туман. Восточный ветер в отдельных местах временами усилится.

Температура воздуха ночью составит от 5 до 10 градусов, днем - от 12 до 17 градусов, в горах ночью - от -3 до +2 градусов, днем - от 7 до 12 градусов.

Отметим, что с текущей погодой можно ознакомиться на Weather.day.az