Около 5 тысяч абонентов в Агдаше останутся без газа

В части Агдаша будет временно приостановлено газоснабжение.

Как сообщает Day.Az, об этом распространило информацию Производственное объединение "Азеригаз".

Отмечается, что в связи с устранением утечки газа, обнаруженной на газопроводе среднего давления диаметром 530 мм на участке обслуживания Агдаш Регионального управления эксплуатации газовых сетей, 17 марта 2026 года с 10:00 и до завершения работ планируется приостановка подачи газа.

Ограничение затронет поселок Ляки, а также села Юхары Ляки, Орта Ляки, Ашагы Ляки, Гапытлы, Довутлу, Бинелер, Гювекенд, Котанарх, Джардам, Нехрехалил, Пирейир, Джуджюк, Йенидже и Эмирарх. В общей сложности без газа временно останутся 4932 абонента.

После завершения работ подача газа будет восстановлена.