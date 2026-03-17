В Азербайджане разрешат использовать отходы горно-добывающей промышленности

Правила использования недр будут усовершенствованы.

Как передает Day.Az, этот вопрос отражён в проекте закона "О недрах", обсуждавшемся на сегодняшнем пленарном заседании Милли Меджлиса Азербайджана.

 

Согласно проекту закона, пользователям недр будет предоставлено право использовать производственные отходы, связанные с горно-добывающими работами, в соответствии с правилами, установленными соответствующим органом исполнительной власти.

После обсуждений проект закона был вынесен на голосование и принят в третьем чтении.
 