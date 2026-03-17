Samsung сообщила о дефектах экрана своего смартфона

Samsung официально признала наличие проблем с дисплеем флагманского смартфона Galaxy S26 Ultra - пользователи жалуются на искажение цветов и снижение яркости экрана. Первое заявление компании появилось уже после завершения начального этапа продаж устройства.

В Samsung объяснили ситуацию работой функции Privacy Display, предназначенной для защиты личных данных пользователя. По утверждению компании, при определенных углах наклона и максимальной яркости возможны изменения в цветопередаче и уровне яркости, однако это не должно существенно влиять на повседневное использование устройства.

В то же время независимые специалисты отмечают, что при включении Privacy Display яркость экрана может снижаться почти вдвое, а проблемы с цветами фиксируются даже при отключенной функции. Это говорит о том, что официальная позиция Samsung не полностью отражает реальный масштаб ситуации.

По мнению экспертов, компания не спешила с признанием проблемы, чтобы сначала стабилизировать продажи и снизить возможное негативное влияние на спрос.