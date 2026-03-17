Врач рассказал о потенциальном возбудителе следующей пандемии

Врач общей практики Сурадж Кукадиа предупредил о потенциальных возбудителях будущих пандемий и объяснил, какие болезни вызывают наибольшую озабоченность у медиков. На соответствующий пост врача в социальной сети TikTok обратило внимание издание Daily Express, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Кукадиа рассказал, что виновником следующей пандемии станет "болезнь Х". Он подчеркнул, что этим термином называют не конкретное заболевание, а любой неизвестный патоген, способный в теории вызвать глобальную эпидемию. "Мы не можем точно сказать, что это будет за вирус, но должны быть готовы к любой неожиданной угрозе", - заявил врач.

Специалист добавил, что новые возбудители болезней могут появляться из-за изменения климата, увеличения контактов между людьми и животными, а также роста урбанизации. По его словам, с большей вероятностью вспышку заболеваемости может вызвать вирус, распространяющийся воздушно-капельным путем и способный передаваться от животного к человеку.