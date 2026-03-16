Главный тренер "МЮ" установил рекорд после победы над "Виллой"

Главный тренер "Манчестер Юнайтед" Майкл Каррик отметился историческим достижением после победы команды над "Астон Виллой" со счетом 3:1.

Как передает Day.Az со ссылкой на Squawka, специалист стал первым наставником в истории клуба, которому удалось выиграть шесть стартовых домашних матчей чемпионата подряд. Победная серия на стадионе "Олд Траффорд" включила игры против "Арсенала" (3:2), "Манчестер Сити" (2:0), "Фулхэма" (3:2), "Тоттенхэма" (2:0), "Кристал Пэлас" (2:1) и "Астон Виллы" (3:1).

Отмечается, что в число тренеров, добивавшихся подобного результата в лиге, также входят Свен-Йоран Эрикссон, Карло Анчелотти и Мануэль Пеллегрини.