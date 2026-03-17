Глава МИД Ирана опроверг сообщения о прямых контактах с Вашингтоном

Министр иностранных дел Ирана Арагчи заявил, что его последний контакт с американским спецпосланником Уиткоффом состоялся до начала войны между США и Израилем против Ирана, опровергнув ранее появившееся в СМИ сообщение о возобновлении прямого канала связи между ними в последние дни.

Как передает Day.Az, об этом он написал на своей странице в X.

"Мой последний контакт с господином Уиткоффом состоялся до того, как его работодатель принял решение свести на нет дипломатические отношения, совершив еще одно незаконное военное нападение на Иран", - написал Арагчи. Он добавил, что "любые утверждения об обратном, по всей видимости, направлены исключительно на то, чтобы ввести в заблуждение нефтетрейдеров и общественность".

Ранее Axios сообщило, что в последние дни был возобновлен прямой канал связи между Уиткоффом и Арагчи. Отмечалось, что инициатива исходила от иранской стороны. При этом, издание Drop Site News же отмечало, что Уиткофф отправлял сообщения Арагчи, однако иранский дипломат игнорировал их.