В некоторых частях Хачмазского и Шабранского районов не будет газа

В связи с установкой узла балансового учета на газопроводе, отходящем от средненапорной газовой линии "Гусарчайский газопровод" Хачмазского района в направлении села Нареджан, завтра с 10:00 планируется внутреннее прекращение газоснабжения.

Об этом Day.Az сообщили в Производственном объединении "Азеригаз".

Отмечается, что в период приостановки газоснабжения перебои с подачей газа возникнут в селах Нареджан, Агтала и Красный Хутор - всего у 1631 абонента.

Кроме того, в связи с подключением нового газопровода к действующей средненапорной газовой линии в направлении села Синджадбоядж Шабранского района, завтра с 10:00 также планируется внутреннее прекращение газоснабжения. Перебои с подачей газа возникнут у 226 абонентов, включая жителей села Синджадбоядж.