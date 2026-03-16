ДТП в Гусаре, пятеро пострадавших - ФОТО
В Гусаре произошло серьезное ДТП.
Как сообщает Day.Az со ссылкой на Qafqazinfo, авария произошла в селе Ширванлы Гусарского района.
Легковой автомобиль марки "Mercedes" потерял управление и съехал с дороги, перевернувшись на обочине.
В результате происшествия пятеро человек получили тяжелые травмы и были доставлены в Кусарскую центральную районную больницу.
Пострадавшие - жители Сабирабада: Э. Солтанов (1980 г.р.), Дж. Солтанов (1993 г.р.), С. Солтанов (1999 г.р.), П. Солтанов (1996 г.р.) и С. Гасанова (1987 г.р.).
По факту ДТП проводится расследование.
