Автор: Акпер Гасанов

На освобожденных территориях Азербайджана в Карабахе и Восточном Зангезуре - на сегодняшний день уже построен, восстановлен и введен в эксплуатацию 41 населенный пункт. Об этом сообщил руководитель Координационного штаба по централизованному решению вопросов на освобожденных от оккупации территориях Азербайджана, глава Администрации Президента Самир Нуриев на заседании, состоявшемся в Ходжавенде. По его словам, на этих территориях в настоящее время проживают и работают более 80 тысяч человек. Речь идет как о сотрудниках государственных и частных структур, так и о гражданах, получающих образование.

Эти цифры являются ярким свидетельством масштабного процесса возрождения освобожденных земель, который осуществляется в рамках стратегического курса Президента Азербайджана Ильхама Алиева. Речь идет о долгосрочной государственной политике, смысл которой заключается не только в полном освобождении временно оккупированных территорий страны, но и в их комплексном восстановлении, экономическом развитии и возвращении к полноценной жизни.

После завершения Второй Карабахской войны Азербайджан приступил к реализации беспрецедентной по масштабам программы восстановления. Фактически речь идет о создании новой инфраструктуры и новых городов и сел на территориях, которые на протяжении десятилетий подвергались разрушению. Строятся дороги и аэропорты, возводятся жилые кварталы, школы, больницы, энергетические и коммуникационные объекты. Карабах и Восточный Зангезур превращаются в современный регион, который должен стать одним из драйверов развития всей страны.

Этот процесс имеет не только национальное, но и международное значение. Перед нами - уникальный пример того, как государство способно не только вернуть свои земли, но и начать их масштабное возрождение в кратчайшие сроки. Опыт Азербайджана в этом смысле представляет особый интерес для многих стран мира, территории которых до сих пор остаются под оккупацией или пережили тяжелые вооруженные конфликты. Практика восстановления Карабаха может стать предметом изучения для государств, которые ищут пути возвращения к мирной жизни после войны.

При этом важно подчеркнуть, что восстановительные работы ведутся в крайне сложных условиях. Освобожденные территории на протяжении многих лет подвергались системному разрушению, а значительная часть земель оказалась густо заминированной. С 2020 года на освобожденых территориях Азербайджана разминировано около 249 тысяч гектаров земли. За это время было обнаружено и обезврежено около 237 тысяч боеприпасов и мин.

Эти цифры являются очередным напоминанием о том, насколько тяжелым оказалось наследие армяно-азербайджанского конфликта. Заминированные поля, разрушенные города и села, уничтоженная инфраструктура - все это последствия многолетней оккупации, с которыми Азербайджану приходится справляться сегодня.

В последние годы в Баку и Ереване все чаще звучат заявления о необходимости сохранения мира и построения добрососедских отношений между двумя странами. Это правильные слова, и устойчивый мир действительно необходим всему региону. Однако нельзя игнорировать очевидную реальность: Азербайджан и Армения находятся в совершенно разных условиях.

На территории Армении нет разрушенных городов, сравнимых с теми, что были обнаружены на освобожденных азербайджанских землях. Нет там и той трагической символики, которая стала известна всему миру. Азербайджанский Агдам не случайно получил название "Кавказская Хиросима". Практически полностью уничтоженный город стал одним из наиболее ярких свидетельств масштабов разрушений, совершенных армянскими оккупантами.

То же самое можно сказать и о минной угрозе. Азербайджан не закладывал мин на территории Армении, и руководству этой страны не приходится тратить колоссальные средства на разминирование собственных земель. В Азербайджане же это стало одной из самых сложных задач послевоенного восстановления. Уже обнаруженные 237 тысяч боеприпасов - лишь часть того смертоносного наследия, которое оставила после себя оккупация.

Эта цифра сама по себе является красноречивым свидетельством масштабов преступлений, совершенных против Азербайджана и его народа. Именно поэтому об этом важно напоминать международному сообществу. Особенно тем зарубежным политикам и общественным деятелям, которые продолжают обслуживать интересы армянской диаспоры в своих странах и время от времени выступают с необоснованными, аморальными и откровенно провокационными обвинениями в адрес Азербайджана.

Однако все эти попытки давления оказываются бесплодными. Это тот самый классический "мартышкин труд". Азербайджан уверенно движется вперед, успешно противостоя внешним вызовам и последовательно реализуя стратегию развития, сформированную Президентом Ильхамом Алиевым. Сегодняшние экономические показатели страны являются наглядным подтверждением эффективности этой политики.

Так, стратегические валютные резервы Азербайджана достигли уже 91 миллиарда долларов. Для страны с населением чуть более десяти миллионов человек это колоссальный показатель. Примечательно и то, что только за прошлый год стратегические валютные резервы Азербайджана увеличились примерно на 14 миллиардов долларов. Для сравнения: весь государственный бюджет ряда стран мира меньше той суммы, на которую Азербайджан сумел нарастить свои резервы всего за один год.

В настоящее время стратегические резервы нашей страны на 12 процентов превышают объем ее валового внутреннего продукта. По объему резервов на душу населения этот показатель является одним из самых высоких в мире. Более того, стратегические резервы примерно в 18 раз превышают внешний государственный долг страны.

Все эти цифры - прямое доказательство эффективности экономической стратегии Президента Ильхама Алиева, которая ориентирована не только на решение текущих задач, но и на долгосрочное будущее Азербайджана. Именно благодаря этой стратегии страна располагает достаточными ресурсами для реализации масштабной программы восстановления Карабаха и Восточного Зангезура. Возвращение жизни на освобожденные земли, строительство новых городов и сел, создание современной инфраструктуры и условий для возвращения вынужденных переселенцев - все это становится реальностью.