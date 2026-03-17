Пожар в жилом доме в Баку, жители эвакуированы

12:17

Пожар, произошедший в шахте жилого дома, расположенного на проспекте Ходжалы в Хатаинском районе города Баку, был в короткие сроки потушен силами Министерства по чрезвычайным ситуациям без допущения его распространения.

Об этом сообщили Day.Az в МЧС.

Как отметили в ведомстве, в рамках мер безопасности жители здания были эвакуированы.

11:53

На горячую линию "112" Министерства по чрезвычайным ситуациям поступила информация о пожаре в жилом доме, расположенном на проспекте Ходжалы в Хатаинском районе города Баку.

В связи с сообщением на место происшествия незамедлительно были привлечены силы Государственной службы пожарной охраны МЧС и Бакинского регионального центра.

В настоящее время продолжаются мероприятия по тушению пожара.