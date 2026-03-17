Власти США призвали другие страны объявить КСИР и «Хезболлу» террористами

Госдепартамент США призвал другие страны объявить Корпус стражей исламской революции (КСИР) Ирана и движение "Хезболлах" террористическими организациями. Об этом пишет издание Washington Post (WP) со ссылкой на поступившую телеграмму ведомства, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

В телеграмме утверждается, что Госдеп США поручил дипломатам призвать правительства принимающих стран объявить КСИР и ливанскую "Хезболлах" террористическими организациями. Дипломаты должны передать данное сообщение к пятнице "на самом высоком соответствующем уровне". Каждая дипмиссия может по своему усмотрению скоординировать свои действия с израильскими дипломатами.

13 марта Госдеп США объявил награду $10 млн за информацию о лидере Ирана Моджтабе Хаменеи.