США объявили награду до $10 млн за информацию о Моджтабе Хаменеи

Программа Госдепа США "Reward for Justice" объявила о вознаграждении до $10 млн за информацию о ключевых руководителях КСИР, причастных к планированию и проведению "террористических операций по всему миру".

Как передает Day.Az, в рамках кампании власти США ищут данные о высокопоставленных фигурах и структурах, связанных с КСИР. Среди указанных на плакате лиц:

- Новый Верховный лидер Ирана - Моджтаба Хаменеи;

- Руководитель администрации Верховного лидера - Али Асгар Хеджази;

- Секретарь Совета нацбезопасности Ирана - Али Лариджани;

- Старший военный советник Верховного лидера - Яхья Рахим Сафави;

- Глава МВД - Эскандар Момени;

- Министр разведки - Исмаил Хатиб.

В Госдепе подчеркнули, что информаторы могут рассчитывать не только на денежное вознаграждение, но и на возможность релокации для обеспечения безопасности.

Напомним, что 28 февраля Израиль нанес превентивный удар по Ирану (Тегерану), чтобы устранить угрозы для государства. Также стало известно, что атака на Иран является совместной операцией Израиля и США. Спустя некоторое время Иран начал ответные удары по Израилю и военным базам США.

В результате ударов Израиля и Ирана был убит Верховный лидер Ирана Али Хаменеи, а также другие высокопоставленные чиновники. 9 марта сын Али Хаменеи Моджтаба был избран новым лидером исламской республики.

Удары между сторонами продолжаются по сей день. Иран продолжает бить по целям в Израиле, а также по военным базам США на Ближнем Востоке, тогда как Израиль и США продолжают поражать цели на территории Ирана.