Apple отказалась от двух моделей iPhone

Компания Apple внесла в список устаревших устройств представленный в 2012 году iPhone 5 и iPhone 4 на 8 Гб. Об этом сообщает MacRumors, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

В классификации Apple устройства получают статус винтажных спустя пять лет после завершения продаж, а через семь лет - переводятся в категорию устаревших. Для винтажных продуктов ремонт допускается при наличии комплектующих через официальные каналы, тогда как для устаревших моделей завершается сервисная поддержка.

iPhone 5 был снят с производства спустя год после выхода, с релизом iPhone 5s и iPhone 5c. В 2018 году устройство получило статус винтажного, и его обслуживание стало зависеть от доступности компонентов.

iPhone 5 получил обновленный дизайн с использованием алюминия и стекла, увеличенный 4-дюймовый дисплей, поддержку LTE, а также новый разъем Lightning, пришедший на смену 30-контактному интерфейсу.

Версия iPhone 4 с объемом памяти 8 Гб, добавленная в список устаревших устройств, была представлена в 2011 году и окончательно снята с продажи в 2013 году. Обе модели после завершения продаж в США продавались на развивающихся рынках как доступные решения, что позволило продлить их жизненный цикл.