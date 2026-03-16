Астрофизик рассказал о падении инопланетного корабля в США

В США бывший сотрудник Пентагона заявил, что так называемый Розуэлльский инцидент 1947 года действительно был падением инопланетного корабля. Об этом пишет Daily Star, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Астрофизик Эрик Дэвис, который был научным советником программы Минобороны США по идентификации инновационных аэрокосмических угроз, рассказал, что упавший 79 лет назад в штате Нью-Мексико объект был внеземного происхождения. По словам ученого, эту информацию он получил от астронавта Эда Митчелла, побывавшего на Луне, и адмирала ВМС США Томаса Уилсона. Дэвис утверждает, что пересекался с ними во время работы в Пентагоне.

Ученый отметил, что все вещественные доказательства, полученные на месте крушения, глубоко засекречены. Он также допустил, что пилот инопланетного корабля был захвачен живым. "Неопровержимые доказательства засекречены из соображений нацбезопасности. Вы ведь не оспариваете существование атомного оружия, потому что не можете получить доступ к нему?" - заявил Дэвис.

Так называемый Розуэлльский инцидент произошел в июле 1947 года. Недалеко от поселка Корона в Нью-Мексико были обнаружены некие обломки, которые вывезли на авиабазу Розуэлл. В изначальном сообщении командования базы говорилось об обнаружении "летающего диска", однако это заявление сразу же отозвали. По официальной версии рядом с Короной разбился метеозонд. Интерес к Розуэлльскому инциденту возродился в конце 1970-х годов. С тех пор он стал ключевым событием множества городских легенд и теорий заговора.