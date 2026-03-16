Выделены средства для продолжения работ по реставрации и консервации мавзолея Момине хатун в городе Нахчыван.

Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, Президент Ильхам Алиев подписал распоряжение в связи с этим.

"Руководствуясь пунктом 32 статьи 109 Конституции Азербайджанской Республики, в целях продолжения проведения комплексных работ по реставрации и консервации выдающегося образца азербайджанской архитектуры XII века - Мавзолея Момине-хатун постановляю:

1. Для продолжения работ по реставрации и консервации мавзолея Момине хатун в городе Нахчыван из предусмотренного в государственном бюджете Азербайджанской Республики на 2026 год резервного фонда Президента Азербайджанской Республики выделить Кабинету Министров Нахчыванской Автономной Республики 9,566.0 тысячи (девять миллионов пятьсот шестьдесят шесть тысяч) манатов.

2. Министерству финансов Азербайджанской Республики обеспечить финансирование в сумме, указанной в пункте 1 настоящего Распоряжения.

3. Кабинету Министров Азербайджанской Республики решить вопросы, вытекающие из настоящего Распоряжения", - говорится в документе.