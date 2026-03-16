https://news.day.az/society/1822615.html В Агдаме организован праздничный концерт - ФОТО В освобожденном от оккупации городе Агдам состоялся праздничный концерт. Как передает Day.Az со ссылкой на Карабахское бюро Trend, в городе Агдаме выступил Заслуженный коллектив Международного центра мугама - Оркестр народных инструментов имени Саида Рустамова.
В Агдаме организован праздничный концерт - ФОТО
В освобожденном от оккупации городе Агдам состоялся праздничный концерт.
Как передает Day.Az со ссылкой на Карабахское бюро Trend, в городе Агдаме выступил Заслуженный коллектив Международного центра мугама - Оркестр народных инструментов имени Саида Рустамова.
Мероприятие, прошедшее в Агдамском центре мугама, состоялось в рамках масштабной программы, инициированной и организованной Министерством культуры Азербайджанской Республики.
На мероприятии присутствовали жители города.
Оркестр исполнил произведения известных азербайджанских композиторов, а также народные песни.
