В Иране прояснили слухи о ядерных угрозах Тегерана Вашингтону
В Иране опровергли новости о том, что Тегеран угрожал Вашингтону на последних переговорах производством дюжины атомных бомб.
Как подчеркнул на брифинге пресс-секретарь МИД Ирана Эсмаил Бегаи, заявления являются смехотворными, передает Day.Az.
"Обогащение урана до 60% не означает производство ядерного оружия", - пояснил Бегаи.
Отвечая на вопрос о том, могут ли иранские дроны достичь западного побережья США, пресс-секретарь внешнеполитического ведомства сказал:
"Разве американцы не знают дальность полёта иранских дронов? Разве они не знают, что иранские дроны не могут достичь Калифорнии, находящейся на расстоянии 6500 миль от Персидского залива? Американские официальные лица намеренно распространяют такие утверждения. Подобные высказывания могут быть подготовкой в США к операции "под чужим флагом"".
