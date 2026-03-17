В Баку состоится презентация фантастического мира Рустама Гулиева из США

В Safarli Gallery 29 марта состоится презентация книги и выставка иллюстрационных работ молодого азербайджанского художника и писателя Рустам Гулиев, который живёт и работает в США. Гостям будет представлена его новая книга "THE ARK OF OOMINOR. A traveler's handbook to another earth" (Ковчег Ооминор. Путеводитель путешественника по другой земле) - продолжение творческого пути талантливого автора, открывающего зрителям и читателям собственную фантастическую Вселенную.

Экспозиция объединит иллюстрации, созданные художником для книги, и станет своеобразным путешествием в мир воображения, свободы и поиска себя. По словам организаторов, это не просто выставка и презентация, а возможность прикоснуться к уникальной художественной реальности, рожденной фантазией автора.

Рустам Гулиев родился в Баку. Любовь к чтению и творчеству появилась у него ещё в раннем детстве. Его рисунки отличались необычной техникой и образами фантастических зверей и птиц. Причем, создавал их мгновенно - без предварительных эскизов и подготовки. Воспитанник Оксфордского художественного кружок неоднократно становился победителем выставок. Среди них, лауреат конкурса "На крыльях фантазии" British Airways в семь лет. А в 12 лет он решил оживить придуманных персонажей и начал писать рассказы. Так начался его творческий путь. Уже в 17 лет его работы были представлены в парижской галерее современного искусства Viyacelli Gallery, где также состоялась презентация его первой книги "Паулс-Лаулс - мир не для людей". Высшее образование Рустам получил в Турции, окончив факультет изящных искусств Bilkent University. Позже он работал в Baku Media Center, после чего продолжил обучение в магистратуре Fashion Institute of Technology в Нью-Йорке, где также проходили выставки его иллюстраций.

Презентация книги и выставка иллюстраций в Баку обещают стать ярким событием для любителей искусства и фантастики, открывая зрителям дверь в удивительный мир, созданный воображением молодого автора.

