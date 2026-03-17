На Солнце произошла крупная вспышка с выбросом плазмы в сторону Земли

Крупная вспышка с выбросом плазмы в сторону Земли произошла на Солнце. Об этом рассказала Лаборатория солнечной астрономии Института космических исследований (ИКИ) РАН в своем Telegram-канале.

"Неожиданно сильная вспышка уровня M2.8 зарегистрирована на Солнце сразу несколькими средствами слежения. Пик события наблюдался в 15:15 по Москве. Взрыв произошел вблизи центра солнечного диска и сопровождался очевидным выбросом плазмы в сторону Земли", - говорится в публикации.

Как уточнили в ИКИ РАН, во время вспышки был также разрушен и выброшен в космос находившийся вблизи эпицентра протуберанец среднего размера. Он дополнительно увеличит массу выброшенного газа.

Событие относится к категории довольно редких фронтальных ударов. По Земле может ударить центр плазменной структуры.

По предварительным данным, ожидается магнитная буря уровня G3, которая станет самой сильной за два месяца.

При этом выброс может достичь планеты уже в середине дня в среду. Однако, как сообщили в ИКИ РАН, это может произойти и позже.