https://news.day.az/society/1822435.html Хорошая новость для получающих соцпособия Государственный фонд социальной защиты при Министерстве труда и социальной защиты населения в связи с предстоящими праздниками сегодня выплатил пособия, стипендии и адресную социальную помощь за март.
Как сообщили Day.Az в отделе по связям с общественностью министерства, фонд завершил все социальные выплаты за этот месяц раньше установленного графика.
Ранее, 6 марта, пенсии за март были досрочно выплачены пенсионерам, проживающим в Баку, Сумгайыте, Абшеронском районе и Нахчыванской Автономной Республике, а также лицам, которым пенсия назначена на льготных условиях.
11 марта пенсии были выплачены проживающим в других регионах страны.
