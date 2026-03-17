В Агстафа произошло дорожно-транспортное происшествие.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на APA, легковой автомобиль марки "ВАЗ", находившийся в движении, столкнулся с другим автомобилем.

В результате ДТП пострадали М. Гусейнов (1998 г.р.), Ю. Казымов (2004 г.р.) и Т. Гулиев (1999 г.р.).

Пострадавшие были госпитализированы, им оказана медицинская помощь. Сообщается, что их состояние оценивается как средней тяжести.

На место происшествия были привлечены сотрудники полиции.

По данному факту проводится расследование.