Погода резко изменится

В Баку и на Абшеронском полуострове, а также в ряде регионов страны усилится ветер.

Как передает Day.Az, об этом сообщили в Национальной службе гидрометеорологии.

Отмечается, что 17 марта в Баку и на Абшеронском полуострове, а также в Газахе, Агстафе, Товузе, Шамкире, Хызы, Шабране, Хачмазе, Кубе, Гусаре, Сиязене, Сальяне, Гаджигабуле, Нефтчале, Ширване, Сабирабаде, Гобустане, Гяндже, Дашкесане, Гедабее, Горанбое, Нафталане, Кельбаджаре, Лачине, Зангилане, Физули, Евлахе, Барде и Мингячевире будет дуть северо-западный ветер со скоростью 13,9-20,7 м/с.

"Погодные условия соответствуют желтому уровню предупреждения", - отметили в ведомстве.