Члены Координационного штаба осмотрели ряд объектов в Гадруте

16 марта члены Администрации Президента Азербайджанской Республики и Координационного штаба по централизованному решению вопросов на освобожденных от оккупации территориях Азербайджанской Республики провели осмотр первого жилого квартала в поселке Гадрут Ходжавендского района.
Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, членам Штаба была представлена также концепция развития туризма в Гадруте, они были проинформированы о проекте гостиницы, которую планируется отремонтировать.
Читать Day.Az в:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре