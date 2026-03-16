Иностранные продюсеры будут привлечены к кинопроизводству в Азербайджане

Для привлечения иностранных продюсеров к кинопроизводству в Азербайджанской Республике будет частично компенсироваться стоимость производства фильмов.

Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, это отражено в поправке к Закону "О кинематографии", утвержденной Президентом Ильхамом Алиевым.

