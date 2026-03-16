В Индии вспыхнул пожар в больнице, 10 погибших - ВИДЕО

Десять человек стали жертвами пожара в больнице на востоке Индии. Как передает Day.Az со ссылкой на зарубежные СМИ, об этом заявил глава штата Мохан Чаран Маджи. Пожар вспыхнул в отделении интенсивной терапии. По меньшей мере 11 сотрудников больницы получили ожоги и травмы, спасая пациентов.