В Индии вспыхнул пожар в больнице,

Десять человек стали жертвами пожара в больнице на востоке Индии.

Как передает Day.Az со ссылкой на зарубежные СМИ, об этом заявил глава штата Мохан Чаран Маджи.

Пожар вспыхнул в отделении интенсивной терапии. По меньшей мере 11 сотрудников больницы получили ожоги и травмы, спасая пациентов.