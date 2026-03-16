В Азербайджане на освобожденных от оккупации территориях создаются полигоны

Для обезвреживания твердых бытовых отходов на освобожденных от оккупации территориях создаются полигоны.

Как сообщает Day.Az, об этом заявил руководитель пресс-службы АО "Чистый город" Орхан Джаббаров во время информационного тура для журналистов по хозяйственным объектам ОАО "Чистый город" в рамках WUF13, отвечая на вопросы журналистов.

"После победы в Отечественной войне, по соответствующему распоряжению главы государства, ОАО "Чистый город" стало одной из первых государственных структур, начавших деятельность на освобожденных от оккупации территориях. В настоящее время Общество осуществляет прием и обезвреживание отходов, собранных в Карабахе и Восточном Зангезуре, на определенных временных полигонах.