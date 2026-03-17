Названо число пенсионеров в Азербайджане

В настоящее время в Азербайджане зарегистрировано 1 млн 99 тыс. пенсионеров, что составляет 10,7% населения страны. При этом 65% пенсионеров получают пенсию по возрасту.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на Trend, об этом сегодня заявил член комитета Милли Меджлиса по труду и социальной политике Вюгар Байрамов на сегодняшнем пленарном заседании парламента.

Депутат отметил, что тенденция роста размеров пенсий продолжается:

"В 2025 году размеры пенсий увеличились на 9,1% и достигли 541,6 маната. Пенсии по возрасту выросли на 8,9%, по инвалидности - на 8,7%, по случаю потери кормильца - на 9,4%. Число получателей ежемесячных социальных пособий увеличилось на 4,1%. В настоящее время 472 тыс. наших граждан получают ежемесячные пособия".

Депутат подчеркнул, что поддержка многодетных семей остается приоритетом:

"В многодетных семьях число детей, получающих ежемесячные пособия, увеличилось на 7,3%. Число семей с детьми до 1 года, получающих ежемесячные пособия, выросло на 17,6%".

Байрамов добавил, что после последних изменений в законодательстве число усыновленных детей с инвалидностью увеличилось на 40%:

"Эта гуманитарная деятельность, поддерживающая инклюзивность, позволила увеличить число усыновлений детей с инвалидностью. По состоянию на 1 января 2026 года 336 тыс. членов из 76,1 тыс. малообеспеченных семей получали адресную государственную социальную помощь, при назначении которой учитывается и количество детей в семье".