Медали азербайджанских призеров Олимпиады в Париже заменили новыми

Медали, завоёванные азербайджанскими спортсменами на летних Олимпийских играх Париж-2024, которые впоследствии испортились, заменены новыми.

Как сообщает Day.Az, об этом говорится в информации, предоставленной Международным олимпийским комитетом (МОК) Национальному олимпийскому комитету (НОК).

Отмечается, что серебряная медаль тхэквондиста Гашима Магомедова и бронзовая медаль борца греко-римского стиля Хасрата Джафарова уже заменены новыми. До 20 марта медали будут отправлены в Баку - в Национальный олимпийский комитет.

Для вручения медалей олимпийские призеры будут приглашены в НОК, где им и передадут новые медали взамен прежних.